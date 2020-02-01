Filistin Devlet Başkanı Abbas: Tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim

Filistin Devlet Başkanı Abbas ABD Başkanı Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planı ile ilgili açıklama yaptı. Abbas "Trump'ın Yüzyılın Anlaşması planını reddediyorum. Kudüs'ü satan veya Kudüs'ten vazgeçen biri olarak tarihte yer almayacağım" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile birlikte açıkladığı Yüzyılın Anlaşması'na yönelik Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'tan yeni bir açıklama geldi.

Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'de bulunan Mahmud Abbas, "Trump'ın Yüzyılın anlaşması planının reddediyorum. Tarike Kudüs'ü satan veya ondan vazgeçen biri olarak geçmeyeğim. ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump'la görüşmeyi de reddettim" ifadelerini kullandı.

Arap Barış Girişimi

ABD'nin Yüzyılın Anlaşması olarak da adlandırılan barış planına Abbas, "Filistin davasını tasfiye etmeyi amaçlayan bu plana karşı Arapların ortak bir tutumu olmalı ve 2012'deki Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalınmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın barış planını ilan etmesinin ardından başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerelerin başlaması çağrısında bulunmuştu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas, ABD'nin barış planını görüşmek üzere Arap Birliği olağanüstü toplantısına katılmak için Kahire'ye gelmişti.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 yılında Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddettiklerini ilan etmişti.