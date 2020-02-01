Irak Cumhurbaşkanlığı: Allavi hükümet kurmakla görevlendirilecek

Irak Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Berham Salih’in Muhammed Tevfik Allavi’yi hükümeti kurmakla görevlendirdiğini resmi bir açıklamayla duyuracağı belirtildi.

Hükümet kurmakla görevlendirildiğini duyuran Allavi ise yaptığı açıklamada, protestocuların isteklerinin yerine getirilinceye kadar protestolara devam etmelerini istedi.

Öte yandan, Allavi ile telefon görüşmesi gerçekleştiren eski Başbakan Adil Abdülmehdi, Allavi’nin görevinde başarılı olması için destekte bulunacağını belirtti.

ABD'den destek

ABD'nin IŞİD ile mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk ise yaptığı açıklamada, Allavi’nin güçlü bir seçenek olduğunu belirterek ABD’nin desteğini hak ettiğini söyledi.

Irak’ta Ekim 2016’da başlayan hükümet karşıtı protestoların artması sonucu, eski Başbakan Adil Abdülmehdi istifa etmek zorunda kalmıştı.