'Halep’te militanların saldırısında iki İranlı gazeteci yaralandı'

Suriye devlet haber ajansı SANA’nın haberinde, “Suriye ordusunun Halep’in güneybatısındaki ilerleyişini haber yapan İran al-Alam televizyonu operatörü İbrahim Küheyl ve al-Kawthar televizyonu operatörü Suhayb el-Mısri, terörist saldırısında yaralandı” ifadelerine yer verildi.
Suriye devlet televizyonu ise Suriye ordusunun Halep yakınlarındaki operasyonunu haber yapan birkaç yabancı gazetecinin yaralandığını bildirdi.
İkhbariya ayrıca Suriye televizyonu Sama’nın çekim ekibinin de yaralandığını aktardı.
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