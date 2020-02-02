İran Dışişleri: Zarif ve Çavuşoğlu Filistin’in ‘satılmasına’ karşı çıktı

İran Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve İranlı mevkidaşı Muhammed Cevad Zarif’in, bugünkü telefon görüşmesi hakkında şu ifadeler kullanıldı:

“İran ve Türkiye dışişleri bakanları, İslam dünyasındaki gelişmeleri, özellikle de işgal altındaki Filistin’deki durumu ve ‘yüzyılın anlaşması’ olarak bilinen projeyi değerlendirdi. Bakanlar, İslam dünyasının Filistin’in satılmasına yönelik kararlı pozisyon alması gerektiğini doğruladı.”

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İsrail ile Filistin arasındaki gerilime son vermek amacıyla 'Yüzyılın Anlaşması' adı altında hazırlanan projeyi, Beyaz Saray'daki basın toplantısında duyurmuştu.

Anlaşmaya en sert tepkiyi Türkiye gösterirken, İran ve BM'den de olumsuz açıklamalar geldi. Başta Mısır ve Suudi Arabistan olmak üzere bazı Arap ülkeleri İsrail ile Filistin arasında doğrudan müzakerelerin başlaması çağrısında bulunmuştu.

Planı reddeden Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, “Tarihe Kudüs’ü satan veya ondan vazgeçen biri olarak geçmeyeceğim. ABD artık Filistin için dost bir ülke değil. Trump’la görüşmeyi de reddettim” açıklamasında bulunmuştu.