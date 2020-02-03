Suriye’de militanlar Rus Hmeymim Hava Üssü’ne İHA’lı saldırı girişiminde bulundu

Olayın dün akşam saatlerinde meydana geldiğini belirten Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, Hmeymim üssündeki Rus hava savunma sistemlerinin, İdlib’de militanların kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir grup İHA tespit ettiğini anlattı.

Elektronik harp araçlarıyla kontrolü ele geçirilen İHA’ların etkisiz hale getirildiğini bildiren Borenkov, saldırı sonucunda üste herhangi bir zararın meydana gelmediğini ve Rus askerlerin yara almadığını da sözlerine ekledi.

Rus komutan bir kez daha yasadışı silahlı oluşumları provokasyonlardan vazgeçerek barışçıl çözüm yoluna girme çağrısında bulundu.