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11:20 03 Şubat 2020
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    Koronavirüs'ü Holokost ile kıyaslayan Çin'in İsrail Büyükelçisi tepki çekti

    © AFP 2019 / Noel Celis
    Ortadoğu
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    İsrail'in koronavirüs nedeniyle 50 Çinlinin ülkeye girişini yasaklaması üzerine konuşan Çin İsrail Büyükelçisi Dai Yuming, İsrail'in bu tavrının 'Holokost dönemine benzediğini' söyledi. Büyükelçinin açıklamaları tepki çekerken, daha sonra yapılan açıklamada 'Holokost'un karanlık günlerini mevcut durumla karşılaştırma niyeti olmadığı' belirtildi.

    İsrail, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel çapta bir tehdit haline gelen yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgoını nedeniyle aldığı önlemler kapsamında hava yoluyla Rusya'dan gelen 50 Çinlinin Tel Aviv'e girişine izin vermemişti ve bu kişilerin Rusya'ya geri gönderildiğini açıklamıştı. 

    Tel Aviv'de düzenlenen bir basın toplantısında konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin'in İsrail büyükelçisi Dai Yuming'in bu durumu holokosta benzetmesi ise tepkiyle karşılandı.

    Dai, holokost döneminde Yahudilerin çok sayıda ülkeye girişinin yasaklandığını hatırlatarak "Çinli vatandaşların ülkeye girişlerinin yasaklanması bana eski günleri, İkinci Dünya Savaşı'nı ve insanlık tarihinin en karanlık günleri olan Holokost'u hatırlattı. Milyonlarca Yahudi öldürüldü ve çok sayıda Yahudi diğer ülkelerden sığınma talep etti. Ancak aralarında Çin'in de bulunduğu çok çok azı kapılarını Yahudilere açtı" ifadelerini kullandı. 

    Söz konusu açıklamaların tepki çekmesi üzerine bir açıklama daha yayınlayan Çin İsrail büyükelçiliği, 'Holokost'un karanlık günlerini ve İsrail'in vatandaşlarını korumak için aldığı önlemleri güncel durumla kıyaslamak gibi bir niyetin bulunmadığını' belirtti. 

    Açıklamada ayrıca, "Eğer mesajımızı yanlış anlayan varsa özür dilemek isteriz" ifadelerine yer verildi.

    Öte yandan, Çin Ulusal Sağlık Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan salgında can kaybı 361’e yükseldi. Virüs bulaşan kişilerin sayısı 2 bin 296’sının durumu ağır olmak üzere 17 bin 205’e yükseldi. 

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu da, koronavirüs ile ilgili yaptığı açıklamada ülkesinin hava, deniz ve kara yollarının Çin'den gelişlere kapatılığını ve bir aşı geliştirmek için Sağlık Bakanı'na talimat vrdiğini söylemişti.

    Etiketler:
    Koronavirüs, açıklama, elçilik, İsrail, Çin
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