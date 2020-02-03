Suriye’den Türkiye’ye İdlib anlaşmasını ihlal etme suçlaması

Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Feysal Mikdad, Türkiye’nin İdlib’deki eylemlerinin Nur-Sultan ve Soçi anlaşmalarının kaba ihlali olduğunu savundu.

Suriye hükümet yanlısı al-Watan gazetesine konuşan Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Feysal Mikdad, Türk askeri birliklerin İdlib’e gönderildiği haberleriyle ilgili şunu söyledi:

“Adana anlaşmasının tüm ihlallerini kınıyoruz. Türkiye bu anlaşmaya uymuyor. Bu anlaşma, Suriye topraklarına bu şekilde girmeye izin vermiyor.”

Uluslararası hukukun, hiçbir ülkeye başka ülkenin topraklarını işgal etme hakkını tanımadığını hatırlatan Suriyeli diplomat, “Halkı yerinden etmek, Türk bayrağı asmak ve Türk okullarını açmak gibi sömürgeci eylemlere de izin verilmiyor. Bunlar, Türkiye’nin duyurduğu amaçlara aykırı” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin “Suriye’yi işgal etme, sömürge haline getirme ve içişlerine karışma” niyetinin başta Astana ve Soçi olmak üzere Suriye’deki çatışmayı sonlandırmaya yönelik tüm anlaşmaların kaba ihlali olduğunu savunan Mikdad, İdlib’deki silahlı grupların Ankara ile koordinasyon içinde olduğunu iddia ederek Türkiye’nin, kendisini olumsuz şekilde etkileyecek eylemlerden vazgeçmesi gerektiğini söyledi.