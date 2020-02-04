Rusya, İdlib'de kimyasal provokasyon hazırlığı yapanları durdurmak için Türkiye'den yardım istedi

Rusya'nın Suriye'deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi'nden yapılan açıklamada, ihbarın pazartesi akşam saatlerinde, Halep yakınlarındaki Maaret el-Artik köyü sakinlerinden 'sıcak hatta' geldiği bildirildi.

Beyaz Miğferler’den yaklaşık 15 kişilik bir grubun 1 Şubat günü İdlib bölgesine geldiği ifade edilen açıklamada, grubun başında, daha önce 4 Nisan 2017 tarihinde Han Şeyhun’daki 'kimyasal saldırı' mizansenini yönetenlerden Mahi ed-Din el-Am adlı militanın olduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Yeni provokasyonun, yaklaşık 200 kişinin katılımıyla Maret el-Artik köyünde düzenlenmesi planlanıyor. Bunlar, İdlib bölgesine gelen militan yakınları, aralarında çocuklar da var. Hepsi daha önce ülkenin güneyindeki bölgelerden İdlib’e transfer edilmişti" ifadeleri yer aldı.

Merkez, 'kimyasal saldırı' çekimlerinin yapılacağı yere iki arazi aracıyla 400 litre kimyasal maddenin getirildiğinin altını çizdi.

'Türkiye baskı yapsın'

Açıklamada, "Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, bu provokasyonun tüm katılımcılarını suç dolu planlarından vazgeçmeye, Türkiye tarafını da bu provokasyonu önlemek için İdlib gerilimi azaltma bölgesinin kontrolü altındaki sektöründeki militanlara baskı yapmaya çağırıyor" denildi.