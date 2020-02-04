Pantsir-S, Hmeymim’e yaklaşan İHA’yı imha etti

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim hava üssüne yaklaşan bir insansız hava aracının (İHA) üssteki Pantsir-S hava savunma sistemi tarafından tespit edilerek vurulduğunu bildirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "3 Ocak akşam saatlerinde, Hmeymim hava üssündeki Rus hava savunma araçları, Akdeniz’in kuzeydoğusu yönünden Rus askeri tesise yaklaşan menşei belirsiz küçük boyutlu hava aracı tespit edildi" ifadeleri yer aldı.

İHA, üsseyse mesafede Pantsir-S füzeleriyle vurularak imha edildi.

Saldırı sonucunda üste herhangi bir zararın meydana gelmediğini ve Rus askerlerin yara almadığı, üssün normal faaliyetine devam ettiği belirtildi.