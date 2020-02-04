İran CIA ajanı Emir Rahimpur'a verilen idam cezasını onadı

Fars Haber Ajansı'na göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında CIA ajanı Emir Rahimpur hakkında şu açıklamayı yaptı:

"CIA için casusluk yapmak ve İran'ın nükleer faaliyetleri hakkında ABD'nin istihbarat birimine bilgi aktarmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan Emir Rahimpur hakkında verilen karar Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onandı."

İsmaili ayrıca, insani yardım kuruluşlarında faaliyet gösteren 2 kişinin daha ABD için casusluktan suçlu bulunarak 15'er yıl hapse mahkum edildiğini açıkladı.

Söz konusu iki kişinin 'ABD'ye bilgi sızdırma, casusluk ve ulusal güvenlik aleyhinde faaliyet gösterme' suçlamalarından ceza aldığını aktaran İsmaili, bu kişilerin kimliğine ilişkin ise bilgi vermedi.

İran İstihbarat Bakanlığı, Temmuz 2019'da yaptığı açıklamayla ABD adına casusluk yapan 17 tutuklu bulunduğunu ve bunlardan bazılarının idam cezasına çarptırıldığını duyurmuştu.