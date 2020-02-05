Suriye Dışişleri'nden Erdoğan'a Adana Mutabakatı yanıtı

Suriye Dışişleri Bakanlığı, "Şam, yalan söylemeye ve Suriye'deki eylemleri konusunda halkı yanıltmaya devam eden Erdoğan'ın inatçılığını kınıyor. Bu bağlamda Adana Mutabakatı'nın Türkiye'nin Suriye hükümetiyle koordinasyonunu tanımladığını, bunun bir uluslararası anlaşma olması nedeniyle Erdoğan'ın tek başına hareket edemeyeceğini hatırlatmak isteriz" ifadelerini kullandı.

Adana Mutabakatı'nın terörle mücadeleye ilişkin olduğunu belirterek Erdoğan'ın kontrolü altındaki terör örgütlerini koruduğunu ve onlara çeşitli yardımlar sunduğunu iddia eden Suriye Dışişleri, Türk hükümetinin bu tür eylemlerinin Ankara'ya güveni zedelediğini savundu.

Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında "Adana Mutabakatı Türkiye'nin gerektiğinde Suriye topraklarında operasyon yürütme hakkı tanıyor. Bazıları sizin 'Suriye topraklarında ne işiniz var?' diyor. Amerika'yı da davet etmedi. Elimizde kapı gibi Adana mutabakatı anlaşması var, biz bu anlaşma gereği oradayız" demişti.