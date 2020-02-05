'Suriye ordusu, İdlib'in doğusundaki Serakib'i ele geçirdi'

Suriye ordusunun, İdlib'in doğusunda bulunan ve yakınında TSK gözlem noktalarının yer aldığı Serakib kasabasını ele geçirdiği bildirildi. Suriye ordusundan bir kaynak ise, kuşatma sürecinin henüz tamamlanmadığı bilgisini verdi.

El Vatan gazetesi, Suriye ordusunun, İdlib'in güneydoğusundaki Serakib'i ele geçirdiğini ve kasabada bulunan militanların kaçtığını bildirdi.

Serakib kasabası yakınlarında TSK'ya ait ateşkes gözlem noktaları da yer alıyor.

Kasaba, Lazkiye ile Halep'i bağlayan M4 karayolunun ve Halep ile Şam'ı bağlayan M5 karayolunun kavşak noktasında bulunuyor.

Suriye ordusu, günün erken saatlerinde Nusra Cephesi militanlarıyla yaşanan çatışmaların ardından kasabaya batı, doğu ve güneyden girmişti.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) de, militanların kuşatılmamak için kasabadan çekildiğini öne sürdü.

SOHR, ayrıca bölgedeki TSK güçlerinin ilerleyiş karşısında Suriye ordusuna herhangi bir yanıt vermediğini de kaydetti.

'Kuşatma süreci henüz tamamlanmadı'

Suriye ordusundan bir kaynak, İdlib bölgesindeki Serakib kasabasının ele geçirildiği yönündeki haberleri yalanladı.

Sputnik’e konuşan kaynak, Suriye ordusunun halihazırda kasabayı 4 taraftan kuşatma sürecini tamamlamak üzere olduğunu söyledi. Ordu birlikleri, şehri diğer yerleşimlere bağlayan ana yolları kontrol altına almak üzere.

Kaynak ayrıca Suriye ordusuna ait drone’lar sayesinde, Suriye ordusu yaklaşınca birkaç militan grubunun kasabayı terk ettiğinin tespit edildiğini söyledi. Militanların, Taftanaz’a giden yoldan şehri terk ettiği belirtildi.