Şam semalarında patlamalar: Suriye hava savunması füze saldırılarına karşılık verdi

Suriye'nin başkenti Şam'a füze saldırılarının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin karşılık verdiği bildirildi.

Suriye devlet ajansı SANA'nın haberine göre Suriye hava savunması, başkent Şam'ı hedef alan füze saldırılarını durdurdu.

Haberde, kentin batısında patlamaların meydana geldiği kaydedildi.

Olaya dair görüntüler, bir dizi sosyal medya hesabı tarafından paylaşıldı.

دمشق الأن pic.twitter.com/LvqyGVzKEv — زين العابدين الموسوي (@zienabdiin313) February 5, 2020

​Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, saldırılardan İsrail'in sorumlu olduğunu ve kentin batısındaki Kisve bölgesi yakınında yer alan 91. Tugay üssünü hedef aldığını bildirdi.

المرصد: القصف الإسرائيلي استهدف اللواء 91 في محيط مدينة الكسوة #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 5, 2020

​Gözlemevi, ayrıca İsrail saldırılarının hedefinde Şam'ın batısındaki 75. Tugay üssü ve Mezze askeri hava üssünün olduğunu kaydetti.

المرصد: القصف الإسرائيلي استهدف اللواء 75 غرب دمشق ومطار المزة العسكري #العربية_عاجل https://t.co/a1vIGVFnOW — العربية عاجل (@AlArabiya_Brk) February 5, 2020

​Yaşanan can kaybı ve maddi hasara ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.