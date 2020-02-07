İran Uzay Ajansı: 3. nesil uydu taşıyıcı roketleri üretebiliyoruz

Balistik füze programı nedeniyle Batı ülkelerinin hedefinde olan Tahran, uzay alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na konuşan İran Uzay Ajansı Başkanı Morteza Barari, yaptığı açıklamada ülkesinin artık 3. nesil uzay taşıyıcı roketleri üretebildiğini söyleyerek, "Bugün, Sarir adlı üçüncü nesil uydu taşıyıcı teknolojisine erişebildik" dedi.

Barari, İranlı bilim insanlarının ve araştırmacıların uzay ve havacılık alanlarında büyük adımlar attığını da sözlerine ekledi.

Barari, ayrıca Tahran'ın yakın gelecekte 'Zafar' uydusunu yörüngeye sokmayı planladığını belirtti.

İran, 2020'nin ilk ayında yörüngeye uydu fırlatmayı denemiş ancak başarısız olmuştu.

Birçok Batı ülkesi, İran'ın 2231 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararını ihlal ettiğini iddia ederek ülkenin uzay alanındaki girişimlerini kınamıştı.

ABD tarafı, söz konusu kararın İran'ın uzaya roket fırlatmasını yasakladığını öne sürerken Rusya, kararın kesin ifadesinin Tahran'ı bunu yapmaktan kaçınmaya çağırdığını vurgulamıştı.