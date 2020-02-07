İsrail'in Suriye'ye hava saldırısı 172 kişilik yolcu uçağını tehlikeye attı: Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yapıldı

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail tarafından Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlenen hava saldırısı esnasında 172 kişilik bir yolcu uçağının tehlikeye düştüğünü ve uçağın Rus Hmeymim Hava Üssü'ne zorunlu iniş yaptığını açıkladı.