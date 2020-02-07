İran: İdlib'deki ihtilafların çözümü için Türkiye ile Suriye arasında arabuluculuk yapmaya hazırız

İran'ın BM Daimi Temsilcisi Takht Ravanchi, Tahran'ın Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib'le ilgili ihtilafların ortadan kaldırılması için arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Ravanchi, "Astana formatının garantörlerinden biri olan İran, Türkiye ile Suriye arasında İdlib konusunda yaşanan ihtilaflara siyasi çözüm bulunması için arabulucu olmaya hazır" dedi.

Ravanchi, yakın gelecekte Tahran'da yapılması planlanan Astana formatındaki liderler zirvesinin Suriye'deki durumun etraflıca ele alınması için ciddi bir fırsat sunacağının altını çizdi.