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20:43 07 Şubat 2020
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    Suriye Bayrağı

    Suriyeli elçi: Şam, İsrail'in saldırısı nedeniyle hava savunma sistemlerini güçlendirme kararı aldı

    © Sputnik / Mikhail Voskerenskiy
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    Suriye'nin Çin Büyükelçisi İmad Mustafa, İsrail'in sıkça düzenlediği hava saldırılarının ardından Şam'ın füze ve hava savunma sistemlerini güçlendirme kararı aldığını söyledi.

    Daha önce Suriye'nin ABD Büyükelçisi olarak görev yapan Mustafa, Sputnik'e verdiği demeçte İsrail'in Suriye'ye yönelik hava saldırılarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

    İsrail - Suriye saldırı
    © REUTERS / Omar Sanadiki
    Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 172 kişilik yolcu uçağını kalkan yaptı

    Mustafa, Suriye hükümetinin İsrail'in eylemlerini göz önünde bulundurarak füze savunma sistemlerini tümüyle gözden geçireceğini belirtti.

    Mustafa, "Suriye, tüm hava savunma sistemlerini İsrail'in devam eden saldırganlığına karşı hava sahasını korumak için kullanıyor. Tekrar eden hava saldırıları, Suriye'yi daha gelişmiş füze kompleksinin gerekliliği konusunda ikna etti ve Şam, hava savunma sistemlerini güçlendirmek için seçenekleri değerlendirecek" dedi.

    İsrail'in Suriye ordusunun İdlib'de terör örgütleriyle aktif mücadele yürütmesinden istifade ettiğini kaydeden Mustafa, İsrail uçaklarının Şam'a düzenlenen son hava saldırısı esnasında 172 kişilik bir yolcu uçağını kendisine kalkan yapmasını kınadı.

    Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının 6 Şubat gecesi Şam’a hava saldırısı gerçekleştirdiklerini belirtmişti.

    Şam havalimanı yakınlarına yapılan saldırılarda, 172 kişiyi taşıyan Airbus-320 model yolcu uçağının da tehlikeye girdiğini anlatan Konaşenkov, "İsrail’in saldırıları nedeniyle yolcu uçağı Hmeymim Üssü'ne zorunlu iniş yaptı" demişti.

    Etiketler:
    S-300, Rusya, Savunma sistemleri, Füze, Şam, İsrail, Suriye
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    Rusya Savunma Bakanlığı: İsrail, Suriye'ye düzenlediği hava saldırısında 172 kişilik yolcu uçağını kalkan yaptı
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