Trump'ın 'barış planı'nı protesto eden Filistinli gösterici İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu öldürüldü

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Kaffin beldesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail askerlerince müdahale edildi.

19 yaşındaki Bedr Nidal Nafile adlı Filistinli genç, boynundan vurularak yaşamını yitirdi.

Filistinliler, başta Eriha kentinin girişi, Kalkilya kentinin Azzun ile Nablus’un Kefr Kaddum beldeleri olmak üzere Batı Şeria'nın birçok farklı bölgesinde cuma namazının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' barış planını protesto etmek için toplanmıştı.

İsrail güçleri protestocuları dağıtmak için gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz kullanırken, Filistinliler taş atarak karşılık vermişti.

Trump'ın 'barış planı' bölgedeki gerginliği artırdı

ABD Başkanı Trump, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da 28 Ocak'ta düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Dün ve önceki gün de Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da toplam 4 Filistinli, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu hayatını kaybetmişti.

Israeli soldiers have killed again.



19-year-old Badr Nidal Nafala was shot in the neck during protests in Qaffin, northwestern West Bank, today.



Another Palestinian life, with all its potential, taken.



And no one will be held accountable.https://t.co/ex3ZxnL9mS pic.twitter.com/q8fuqf7qz9 — Ben White (@benabyad) February 7, 2020

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