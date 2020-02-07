İsrail ordusu, Suriye saldırısında bir yolcu uçağını tehlikeye attığı açıklamasına yanıt vermeyi reddetti

İsrail Savunma Kuvvetleri, önceki gün Suriye'ye düzenlenen saldırıda içerisinde 172 yolcunun bulunduğu bir yolcu uçağının, Suriye hava savunmasına karşı kalkan olarak kullanıldığına dair Rusya Savunma Bakanlığı tarafındna yapılan açıklamayı yanıtsız bıraktı.

Rusya Savunma Bakanlığı, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait F-16'ların önceki gün Suriye'nin başkenti Şam'a düzenlediği saldırıda, 172 yolcu taşıyan Airbus-320 tipi bir yolcu uçağını Suriye hava savunmasına karşı kalkan olarak kullanıldığını açıkladı.

Bakanlık, Şam havaalanına inmek üzere olan uçağın Lazkiye'de yer alan Hmeymim hava üssüne acil iniş yaptığını bildirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, 6 Şubat'ta yaşanan olaya ilişkin yorumda bulunmayı reddetti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü'ne göre, İsrail'in sivil uçakları Suriye hava savunma sistemlerinden korunmak kalkan olarak kullanması yaygın bir uygulama haline geldi.