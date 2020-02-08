İran Genelkurmay Başkanlığı: ABD, Irak’taki ağır kaybı itiraf etmek zorunda kalacak

Fars haber ajansının aktardığına göre Şikarçi, “Irak Başbakanı, operasyona 15 dakika kala bilgilendirdi, çünkü biz işgalci değiliz. Amerikalılar bilgilendirmedi, onlar zaten hazırdı, çünkü intikamın geleceğini biliyorlardı” diye konuştu.

Şikarçi, “Her halükarda biz onlara büyük hasar verdik. Onlar gelecek günlerde bunu itiraf etmek zorunda olacak, ağır kayıplarını gizli tutamayacaklar” diye ekledi.

Daha önce ABD Savunma Bakanlığı, İran’ın Irak’ta ABD askerlerinin konuşlu olduğu Ayn el-Esad üssüne yönelik balistik füze saldırısında 64 ABD askerinin beyin travması geçirdiğini açıklamıştı.