Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Mülteciler Lübnan'ın kaldıramayacağı bir yük haline geldi

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn Suriye'deki iç savaş ile mültecilerin, ülkesine maliyetinin 25 milyar dolar olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, ülkesindeki ekonomik kriz ve bölgesel gelişmelere ilişkin Fransız Valeurs actuelles dergisine değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin, ekonomik açıdan oldukça zor bir dönemden geçtiğine dikkati çeken Avn, Suriye ordusunun Lübnan'a müdahale ettiği 1990'lı yıllardan itibaren bütçelerin borca dayalı oluşturulması nedeniyle kamuoyu borcunun katlanarak arttığını belirtti.

'Lübnan'ın kaldıramayacağı bir yük haline geldi'

Lübnan ekonomisinin, son yıllardaki küresel finansal krizlerden ciddi oranda etkilendiğini kaydeden Avn şunları ifade etti:

"Komşu ülkelerde iç savaşın başlamasıyla birlikte bu ülkeler üzerinden Arap coğrafyasına yapılan ihracatımız olumsuz etkilendi. Daha sonra Suriye'den gelen ve bugün itibarıyla buradaki Filistinliler ile Lübnan nüfusunun yaklaşık yarısını oluşturan mülteciler, ülkenin kaldıramayacağı bir yük haline geldi."

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Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının tahminlerine göre Suriye'deki krizin Lübnan'a maliyetinin 25 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Avn sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dolayısıyla bizler, istisnai yardıma muhtaç olmaktan çok, 25 milyar doların bir kısmını Suriye'de savaşı çıkaran ülkelerden alma hakkına sahibiz. Savaşın ve mültecilerin Lübnan'a maliyeti 25 milyar dolar oldu."

Lübnan'ın halihazırda yaşadığı sorunların çoğunun, Suriye'deki krizden kaynaklandığına işaret eden Avn, Suriyeli mültecilerin vatanlarına geri dönmeleri için Batı ülkelerinin bir müzakere sürecini bile başlatmaya yanaşmadığına vurgu yaptı.

Lübnan'ın resmi verilerine göre, 2011'de patlak veren iç savaş nedeniyle yaklaşık 1,5 milyon Suriyeli mülteci Lübnan'a göç etti. Ülkede ayrıca 600 bine yakın Filistinli mültecinin yaşadığı belirtiliyor.