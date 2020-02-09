İsrail’in, Suriye'deki hava saldırısında kalkan olarak kullandığı yolcu uçağının Rus Hmeymim Üssü’ne iniş görüntüleri

Rusya Savunma Bakanlığı’na bağlı Zvezda Televizyonu, perşembe sabahı iniş yapacağı başkent Şam’a yaklaştığı sırada, Suriye'nin hava savunma sistemleri tarafından vurulma tehlikesiyle karşı karşıya kalan yolcu uçağının, Lazkiye yakınlarındaki Rus hava üssü Hmeymim’e iniş görüntülerini yayınladı.

Видео посадки и взлета пассажирского Airbus на авиабазе Хмеймим.В момент авианалета Израиля, когда сирийские средства противовоздушной обороны вели огонь с использованием ракетных комплексов, пассажирский лайнер сирийских авиалиний Airbus-320 заходил на посадку аэропорт Дамаска. pic.twitter.com/4owJJcOjFb — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) February 9, 2020

Suriye’nin hava savunma sistemleri, İsrail’in hava saldırıları sonucunda devreye girmişti. Rusya Savunma Bakanlığı da İsrail’i söz konusu yolcu uçağını kendisine kalkan olarak kullanmakla suçlamıştı.

İçinde 172 yolcu ve mürettebatın bulunduğu Airbus 320 tipi yolcu uçağının, hava trafik kontrolörlerinin yönünü değiştirmesini istemesi ardından güvenli bir şekilde Hmeymim Hava Üssü'ne indiği açıklaması yapılmıştı.

Daha önce uçağın İran'ın başkenti Tahran'dan kalktığına dair haberler yayınlanmıştı, ancak bu haberler doğrulanmış değil. Yolcu uçağının hangi havayolu şirketine ait olduğuna ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı.