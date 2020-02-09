'Batı Şeria'nın ilhakı İsrail seçimlerinin sonrasına kalsın' diyen ABD elçisi: Yoksa Trump'ın desteğini kaybedersiniz

İsrail, Batı Şeria'yı resmen ilhakı içeren 'Yüzyılın Anlaşması' gereği bazı parçaları kendi toprağına katmak üzere harita çalışmalarına başladığını açıklarken, Trump yönetimi haritalandırma süreci tamamlanmadan ilhak yapılmamasını istedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistin'i tüm süreçten dışlayarak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile hazırlayıp açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması' sonrası İsrail'in Batı Şeria'yı resmen ilhak çalışmaları hız kazanırken, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman 'süreç tamamlanmadan tek taraflı hareket edilirse ilhak için ABD'nin desteğinin kaybedilebileceği' uyarısını yaptı.

Oysa Friedman, daha önce "İsrail'in ilhak için beklemesine gerek yok" demişti.

"Unilateral action in advance of the completion of the committee process endangers the Plan & American recognition," ambassador says https://t.co/jlVscIjHL0 — Haaretz.com (@haaretzcom) February 9, 2020

'Komisyonun haritalandırma süreci tamamlanmadan ilhak yok'

Bugün Twitter hesabından İsrail ile ABD'nin ortaklaşa kuracağı komisyonun haritalandırma süreci tamamlanmadan ilhak yapılmaması uyarısında bulunan Friedman, "Komisyonun çalışmaları bitmeden önce yapılacak herhangi bir tek taraflı işlem, planı ve ABD'nin ilhakı tanıması ihtimalini tehlikeye atar" dedi.

President Trump’s Vision for Peace is the product of more than three years of close consultations among the President, PM Netanyahu and their respective senior staff. As we have stated, the application of Israeli law to the territory which the Plan provides to be part of — David M. Friedman (@USAmbIsrael) February 9, 2020

ABD Büyükelçisi, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, komisyonun haritalandırma sürecinin İsrail'deki 2 Mart seçimlerinden önce tamamlanmasının beklenmediğini söyledi.

Israel is subject to the completion a mapping process by a joint Israeli-American committee. Any unilateral action in advance of the completion of the committee process endangers the Plan & American recognition. — David M. Friedman (@USAmbIsrael) February 9, 2020

Trump ile Netanyahu'nun 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında açıkladığı 'Yüzyılın Anlaşması', Batı Şeria'da İsrail kontrolü altındaki Yahudi yerleşim yerlerinin ve zaten İsrail'in askeri işgali altındaki Ürdün Vadisi'nin ilhakını içeriyor.

Trump'ın sunumunun ardından Friedman, "İsrail'in ilhak için beklemesine gerek yok" açıklamasını yapmıştı.

'Birkaç hafta daha bekleyeceğiz diye gürültü koparmayın'

2 Şubat'taki kabine toplantısında Ürdün Vadisi ve Yahudi yerleşim birimlerinin ilhakını oylamaya sunacağını açıklayan Netanyahu, bugünkü toplantıda "Aslolan ABD'nin tanımasıdır ve biz bunu tehlikeye atmak istemeyiz" dedi.

Seçim nedeniyle acil ilhak taleplerinin baskısı altındaki İsrail lideri, dünkü mitingde de "1967'den beri bekliyoruz ve bazıları birkaç hafta daha bekleyeceğiz diye gürültü koparıyor" diye konuştu.

Planının mimarlarından Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ise Washington ile Tel Aviv'in ABD'nin haritalar üzerinde çalışacak teknik bir ekip kurulması konusunda anlaştığını, bu sürecin 2-3 ay sürebileceğini kaydetmişti.