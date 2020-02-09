İran'dan yeni teknoloji ürünü Raad 500 füzesi

İran, karadan karaya Raad (Yıldırım) 500 balistik füze ve yeni nesil uydu taşıyıcı roketlerini, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami ve Devrim Muhafızları Hava-Uzay Komutanı Tuğgeneral Emirali Hacızade'nin de katıldığı törenle görücüye çıkarıldı.

Tören İran devlet televizyonunda yayımlandı.

Zuheyr itici kompozit motoru takılan Raad 500 füzesi, İran'da ilk defa üretilen elyaf ve karbon karışımından yapılan gövdeye sahip.

Yaklaşık 2 ton ağırlığındaki Raad 500, 200-300 kilometre menzilli metal gövdeli Fatih 110 füzesinden hem daha hafif hem de 200 kilometre daha uzun menzile hakim.

#IRGC on Sunday unveiled a new missile with a composite engine as well as the new generation of engines for propelling missiles and satellite carriershttps://t.co/IA1pfo9TVG pic.twitter.com/EjOD2XfU8a — Tasnim News Agency (@Tasnimnews_EN) February 9, 2020

İran Enformasyın ve İletişim Teknolojisi Bakanı Muhammad Cevad Azeri Cahrumi de bugün Zafer uydusunu dünyanın yörüngesine yerleştireceklerini duyurdu.

İran'ı yaptırım ve suikast kıskacına alan ABD yönetimi, İran'da uydu yörüngeye yerleştirme teknolojisinin nükleer savaş başlığı takılabilecek uzun menzilli balistik füze programında kullanılmak için geliştirildiğini iddia ediyor.