İran: En kapsamlı siber saldırıyı püskürttük

İran Enformasyon ve İletişim Teknolojileri Bakan Yardımcısı Hamid Fetahi, ülke içindeki telekomünikasyon ağında arıza oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ‘en kapsamlı’ siber saldırının püskürtüldüğünü, şimdi ise ‘ikinci bir saldırı dalgasının’ yapıldığını belirtti.

Konu ile ilgili değerlendirmelerini Twitter hesabından paylaşan Fetahi, İrlan’ın telekomünikasyon ağında arızalar oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen ‘en kapsamlı’ siber saldırının püskürtüldüğünü, şimdi ise ‘ikinci bir saldırı dalgasının’ yapıldığını aktardı.

Fetahi, “Kiralık hackerlar, altyapımıza yönelik, İran’ın tarihi boyunca maruz kalmadığı en kapsamlı siber saldırıyı gerçekleştirdi” ifadelerini paylaştı.

İranlı bakan daha önce IRIN televizyonuna çıkarak, çok organize bir şekilde yapılan siber saldırının şimdiye kadar benzeri görülmediğini vurguladı:

“Saldırılar devam ediyor, ikinci dalga başladı. Aynı şekilde bu saldırıya da karşılık vermeyi başaracağımızı umarım.”

İran’ın telekomünikasyon altyapısına dün de saldırılmıştı

İran yönetimi, daha önce dün öğle saatlerinde çeşitli operatörlerin İnternet çalışmalarında yaklaşık 1 saat süren aksamalara yol açan siber saldırı düzenlendiğini açıklamıştı. Dünkü saldırı başarıyla püskürtülmüştü.

İran belli aralıklarla siber saldırılara maruz kalıyor. Son olarak geçen aralıkta ülkeye yönelik büyük bir siber saldırının yapıldığı açıklanmıştı. İran İletişim ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı Muhammed Cevad Azeri Jahromi ise İran’ın daha önce milyonlarca siber saldırıyı etkisiz hale getirdiğini duyurmuştu.

Diğer yandan ‘İranlı hackerlar’ da birçok ülkenin altyapısında aksaklıklara yol açmakla suçlanıyor.