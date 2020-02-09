Rusya: Suriye’nin kuzeyindeki devriye görevi bir kez daha Türkiye olmadan yapıldı

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Rus askeri polisin Suriye’nin kuzeyindeki devriye görevini bir kez daha Türk tarafının katılımı olmadan yapıldığını duyurdu.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, Rus askeri polisin Suriye’nin kuzeyinde sıradaki devriye görevini Türk tarafının katılımı olmaksızın yerine getirdiğini duyurdu.

Tümgeneral Borenkov, “22 Ekim 2019’de varılan Rus-Türk mutabakatının maddeleri uygulanmaya devam ediyor. Rus askeri polis birlikleri devriye görevine devam etti” diye konuştu.

Devriye görevinin Halep ve Haseke vilayetlerindeki yerleşimlerde gerçekleştiğine dikkat çeken Borenkov, “Belirtilen güzergahlarda yapılan devriye çerçevesindeki tüm faaliyetler planlandığı gibi olaysız bir şekilde tamamlandı” ifadelerini kullandı.

Borenkov, Rus askeri hava araçlarının da havadan devriye gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.

Türkiye İdlib’deki saldırıların ardından ortak devriyeleri askıya almıştı

İdlib’de Suriye ordusunun Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef almasının ardından, Türkiye ile Rusya’nın Suriye’nin kuzeyinde ortak gerçekleştirdiği devriyeler askıya alınmıştı.

Diğer yandan Rus ve Türk yetkililer, İdlib’deki durumun çözüme kavuşturulması amacıyla görüşmelere devam ediyor. İdlib başta olmak üzere Suriye gündemiyle dün Ankara’da bir araya gelen Türk ve Rus heyetleri, yaklaşık 3 saat süren bir toplantı gerçekleştirdi. Türkiye Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmeler önümüzdeki hafta devam edecek.