Çavuşoğlu: Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugün Rus heyetiyle toplantıya ihtiyaç olmazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:
Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı.
Rus heyeti Ürdün'e gitti ve bugün yeni bir toplantı yapılacak. Bakalım bugünkü toplantılar neticesinde bir mutabakat olacak mı. Bir netice çıkmasa daha üst seviyelere çıkabilir gerekirse iki lider de bir araya gelebilir.
- (Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın sözleri) Biz seçim zamanları Batı'dan alışıktık Türkiye’nin malzeme yapılmasına. Hiçbir Kıbrıs Türk’ü bir gün Kıbrıs cumhurbaşkanının Türkiye’yi malzeme yapacağını düşünmezdi. Ama bakıyoruz seçim zamanı sayın Akıncı Türkiye’yi malzeme yapıyor. Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz. Dönüşümlü başkanlık…
Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye’de ne de başka bir yerde çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım.
Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor.
Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken neden Türkiye’ye saldırıyor bunları Kıbrıs Türk halkının iyi düşünmesi gerekiyor.
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