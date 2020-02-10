Çavuşoğlu: Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugün Rus heyetiyle toplantıya ihtiyaç olmazdı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Miroslav Cerar ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

İlk görüşmede öneriler oldu, bir mutabakat sağlandı. İdlib'de ateşkese riayet edilmelidir. İdlib'de bir an önce ateşkes sağlanmalı. Rejim saldırgan tutumunu bir an önce sona erdirmeli.

Bir yol üzerinde uzlaşı olsaydı bugünkü toplantıya ihtiyaç olmazdı.

Rus heyeti Ürdün'e gitti ve bugün yeni bir toplantı yapılacak. Bakalım bugünkü toplantılar neticesinde bir mutabakat olacak mı. Bir netice çıkmasa daha üst seviyelere çıkabilir gerekirse iki lider de bir araya gelebilir.

- (Kuzey Kıbrıs lideri Mustafa Akıncı'nın sözleri) Biz seçim zamanları Batı'dan alışıktık Türkiye’nin malzeme yapılmasına. Hiçbir Kıbrıs Türk’ü bir gün Kıbrıs cumhurbaşkanının Türkiye’yi malzeme yapacağını düşünmezdi. Ama bakıyoruz seçim zamanı sayın Akıncı Türkiye’yi malzeme yapıyor. Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği olmazsa olmaz diyoruz. Dönüşümlü başkanlık…

Biz Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliğini Rumlara karşı savunurken Hatay gibi bağlanmasına kadar gidecek kendi kendine soru sorup cevap veriyor. Bunlar KKTC ya da Türkiye’de konu mu oldu ki?

Ben böylesine dürüst olmayan bir siyasetçiyle ne Türkiye’de ne de başka bir yerde çalışmadım. Bunları önümüzdeki günlerde de açıklayacağım.

Maalesef Kıbrıs Türk halkına böyle dürüst olmayan bir siyasetçi yakışmıyor.

Akıncı ne yapmak istiyor? Durup dururken neden Türkiye’ye saldırıyor bunları Kıbrıs Türk halkının iyi düşünmesi gerekiyor.