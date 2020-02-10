Rusya’nın Şam Büyükelçisi: İdlib’deki ateşkes rejimi, teröristler tarafından savaşı uzatmak için kullanılıyor

Rusya’nın Şam Büyükelçisi Aleksandr Yefimov, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki ateşkes rejiminin teröristler ve onların yabancı patronları tarafından savaşı uzatmak ve Şam üzerinde baskı kurmak amacıyla kullanıldığını söyledi.

Sputnik’e konuşan Yefimov, İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki ateşkesin, uygulanmadığı gibi, söz konusu bölgede hakim Heyet Tahrir el Şam örgütü ile yabancı patronları tarafından savaşı sürdürmek ve Şam üzerinde baskı kurmak amacıyla kullanıldığı izlenimi oluşturduğunu ifade etti.

‘Türkiye ile anlaşıldığı gibi, muhaliflerle teröristlerin birbirinden ayrılması kararı uygulanmalı’

Yefimov, “Zorlaşan mevcut durumda Rusya-Türkiye arasındaki Eylül 2018’de İdlib konusunda varılan anlaşma (Soçi Mutabakatı) tam anlamıyla ve dürüstçe uygulanmalı” dedi.

Yefimov, siyasi süreçte yer almaya hazır olduklarını belirten silahlı muhaliflerle BMGK’nın terör örgütü listesindeki grupların birbirinden ayrılması yönündeki anlaşma hükmünün de yerine getirilmesi gerektiğini ifade etti. Yefimov, bunun Suriye ordusunun bu sorumluğunu yerine getirdiğini vurguladı

Yefimov, Moskova’nın Suriye ordusunun İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesindeki provokasyonların kaynaklarını bastırmaya yönelik eylemlerini desteklediğini ekledi.

‘Teröristlerin yayılmasından endişeliyiz’

Yefimov, İdlib’deki militanların Suriye’nin başka bölgelerine ve Libya gibi başka ülkelere yayılmasından dolayı Moskova’nın endişe duyduğunu da kaydetti.