İran: İdlib için Türkiye-Suriye diyaloğuna yardımcı olmaya hazırız

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İdlib’deki gerilim bağlamında Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloga yardımcı olmaya hazır olduklarını belirtti.

Zarif, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İran, kardeş komşular Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloga yardım etmeye hazır olduğunu doğruluyor. Gerilimin tırmanması sadece teröristlerin ve sponsorlarının çıkarlarına hizmet ediyor” diye yazdı.

Kan dökülmesinin önlenmesi gerektiğini kaydeden İranlı bakan, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi çağrısında bulundu.

Iran reiterates its readiness to facilitate dialogue among brother neighbors #Turkey & #Syria.



Escalation of tensions only serves interests of terrorists and their sponsors.



Avoidance of bloodshed and respect for sovereignty & territorial integrity is imperative. — Javad Zarif (@JZarif) February 10, 2020

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