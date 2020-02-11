Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse’yi öldüren iki kişiye idam cezası

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu görevlisi Osman Köse'nin 17 Temmuz 2019'da bir restoranda uğradığı silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin açılan davada Erbil 2. Ceza Mahkemesi, iki kişi hakkında idam kararı verdi.

Suikast, geçen yıl 7 Temmuz'da Erbil'in işlek bölgelerinden olan Havaalanı Caddesi'nde, üzerinde otelin de bulunduğu iş merkezinin girişinde yer alan ve güvenlik görevlilerinin giriş çıkışları kontrol ettiği restoranda meydana gelmişti. Sivil kıyafetle giren PKK'lıların gerçekleştirdiği saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse ve 2 Irak vatandaşı hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda PKK'lı V.A. geçen yıl 29 Kasım'da, M.B. ise 26 Aralık'ta Şırnak'ta yakalanıp tutuklanmıştı.