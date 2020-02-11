Eski Mossad şefi: Şah'ın 'Humeyni'ye suikast düzenleyin' teklifini, İsrail geri çevirdi

Tahran'ı baş düşman olarak konumlandıran İsrail'in elinde fırsat varken İran İslam Devrimi liderine suikast düzenlemediği belirtildi. Mossad'ın eski Tahran istasyon şefi, İran Şahı'ndan gelen Humeyni'ye sürgünde bulunduğu Paris'te suikast düzenlenmesi talebinin Tel Aviv tarafından reddedildiğini anlattı.

İsrail'in eski ünlü casuslarından Eliezer Tsafrir, geçmişte Mossad istasyon şefi olduğu İran'daki İslam devrimi yıldönümü törenlerini bugün ekrandan takip etmesi öncesi, açıklamalarda bulundu.

1948 yılında kurulan İsrail'i nüfusunun çoğunluğu Müslüman ülkeler içinden Türkiye'den sonra İran'ın tanıdığını hatırlatan Eliezer Tsafrir, "İsrail için İran dünyada ikinci en önemli müttefikti. Şah Rıza Pehlevi'nin son yılında İranda 1300 İsrailli çalışıyordu" dedi.

'1978'de 15 yıl daha tahtta kalır derken'

1978'de İran'daki karışıklığa rağmen, The New York Times gazetesinin Şah rejiminin devrilmesinin 15 yıl alacağı tahmininde bulunduğunu, Mossad ve Şah'ın gizli servislerinin de benzer görüşlerde olduğunu aktaran Tsafrir, ancak Kasım 1978'de muazzam protestoların patlak verdiğini, mitinglerden birinin protestocuların İsrail havayolu El Al'ın ofisini basıp ateşe vermesiyle sonuçlandığını, ofistekilerin linç edilme korkusuyla damdan atladığını anlattı.

Eski Mossad casusu, "Gelip kurtarmaları ve kızgın kalabalığı dağıtmaları 5 saat aldı. O zaman anladık ki, kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz lazım" dedi.

#Israël #ישראל Israël a refusé de tuer Khomeini pour ne pas avoir «le monde entier contre nous», selon un ex-agent du Mossad - Sputnik France - https://t.co/6t872SWdho — Israël.net (@isra_net) February 11, 2020

'Şah da yolun sonuna geldiğini biliyordu'

Tsafrir'in Tel Aviv'i arayıp üstlerine olanları anlatması üzerine, İsrail, tüm vatandaşlarını İran'dan çıkarmak için üç uçak gönderdi ve Mossad istasyon şefini her şeyin yolunda gitmesini sağlamakla görevlendirdi.

Bu noktada İsrail'in İran'la ilişkilerin dönüşü olmayan noktaya vardığını anladığını, Şah'ın da ülkenin saptığı rotayı fark ettiğini belirten Tsafrir, şunları söyledi:

"Aralık ayında üst düzey bir yetkili bana yanaştı ve Şah'ın kişisel talebini iletti. Şah, Mossad'ın Ayetullah Ruhullah Humeyni'ye Paris'te suikast düzenlemeye istekli olup olmadığını öğrenmek istiyordu. Hemen Tel Aviv'i arayıp talepten haberdar ettim, ama gönülsüz bir 'hayır' yanıtı aldım. Bana 'İsrail'in dünyanın polisi olmadığı' söylendi."

Was justing watching the Mossad documentary on Netflix and apparently the Shah asked Mossad case officers stationed in Iran to assassinate Khomeini before he returned to Tehran but Mossad said no. 🤯 pic.twitter.com/5hi56oB0kq — DOPAC (@C8H804) March 1, 2019

'Humeyni suikastı tepki çekerdi, kıymeti bilinmezdi'

Bugünden baktığında, Tel Aviv'den o kararın gelmesinden pişmanlık duymadığını ifade eden Tsafrir, bunu şöyle gerekçelendirdi:

"O zaman Humeyni'yi ortadan kaldırsaydık, tüm dünya bize karşı olurdu ve uluslararası toplum bizim onları büyük bir felaketten kurtardığımız anlayışına hiçbir zaman varmazdı. Felaketin büyüklüğünü şimdi anlıyorlar."

İran'daki teolojik yönetiminin bir gün gelip sona ereceğini öngören eski İsrail casusu, "Nüfusun yüzde 80'ini rejimin onlara dayattığı kısıtlamalardan bezmiş gençler oluşturuyor. Kot giyip ruj sürmek, harem-selamlıktan kurtulmak ve hepsinden önemlisi haklarını geri kazanmak istiyorlar" dedi.