Rus petrol ve gaz şirketleri Irak’ta 20 milyar dolar yatırım planlıyor

Rusya Federasyon Konseyi Ekonomi Politikaları Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Fyodorov, Rus petrol ve gaz şirketlerinin yakın zamanda Irak’taki yatırımlarını üç katına çıkarabileceğini ve 20 milyar dolar yatırım yapabileceğini söyledi.

Rus basının aktardığına göre, Irak’ın Rusya Büyükelçisi Abdul Rahman El Husseini ile bir araya gelen Fyodorov, Rus petrol ve gaz şirketlerinin Irak’taki yatırımlarını üç katına çıkarabileceği açıklamasını yaptı.

Fyodorov, şirketlerin Irak’taki petrol projelerine 20 milyar dolar yatırım yapabileceğini ifade etti.

‘Irak’taki petrol ve gaz yatırımları 10 milyar doları aştı’

Fyodorov, "Lukoil, Bashneft, Gazprom Neft gibi önde gelen petrol ve gaz şirketlerimiz ülkenizde aktif olarak faaliyet gösteriyor. Toplam yatırımları 10 milyar doları aştı” dedi.

Zarubezhneft, Tatneft ve Rosneftegaz gibi şirketlerin de Irak’ta çalışmakla ilgilendiğini belirten Fyodorov, “Rus operatörlerin faaliyetlerini, özellikle de gaz sektörü ile aralarında bağlantı kurarak arttırma olasılıklarını araştırıyoruz. Tahminlerimize göre, bu sayede şirketlerimizin yatırımları üç katına çıkabilir” ifadelerini kullandı.

Rusya ve Irak geçen yıl enerji alanındaki iş birliğine devam etti. Bazı Rus şirketler Bağdat’a elektrik tesisi restorasyonu ve geliştirilmesinde yardım edebilir. Öte yandan Rus şirketlerin yardımıyla termal enerji santralleri inşasına yönelik görüşmeler de sürüyor.

Irak’ın petrol rezervi 145 milyar varilin üzerinde, gaz rezervi ise 3.7 trilyon metre küpü aşıyor.