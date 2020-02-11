BMGK'de konuşan Filistin Devlet Başkanı Abbas: Moskova'ya 3 kez gittim ama o gelmedi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa, ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım" dedi.

BMGK'de İsrail-Filistin sorununun ve ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı Yüzyılın Anlaşması'nın ele alındığı oturumda Filistin Devlet Başkanı Abbas, işgal altındaki Kudüs'ün İsrail'e hediye olarak verildiğini belirtti.

Abbas, Kudüs'ün bölünmemiş bir şekilde İsrail'in başkenti olamayacağını, Batı Kudüs'ün İsrail, Doğu Kudüs'ün ise Filistin'e ait olduğunu vurguladı.

'Ben gittim ama o gelmedi'

İsrail'in Filistin'in barış fırsatlarını kaçırdığı iddialarını da reddeden Mahmud Abbas şunları söyledi:

"Biz her fırsatı ciddiye aldık, çünkü barış halkımızın yararına. Moskova'ya 3 kez gittim ama o (Netanyahu) gelmedi. Bu durumda barışı reddeden kim?"

© REUTERS / Caitlin Ochs Filistin Devlet Başkanı Abbas: Tarihe Kudüs'ü satan biri olarak geçmeyeceğim

Mahmud Abbas Filistin'in siyasi çözüm olmadan ekonomik bir çözümü kabul etmeyeceğini söyledi ve şöyle dedi:

"Sayın Trump'a ABD'nin teklif ettiği planın barış ve istikrar getirmeyeceğini söylemek istiyorum, çünkü uluslararası meşruluğu ortadan kaldırıyor."

BM Güvenlik Konseyi'ne ise uluslararası bir konferans için çağrı yapan Abbas Filistin halkının İsrail işgaline daha fazla katlanamayacağı ve mevcut durumun adeta patlamak üzere olduğu uyarısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı görüşmelere hazır olduğunu şu sözlerle anlattı:

"Bu durumdan kaçınmak için yeni bir umuda ihtiyacımız var ve lütfen bu umudu elimizden almayın. İsrail, uluslararası parametrelere göre barışa ve müzakerelere hazırsa, ben de derhal görüşmelere başlamaya hazırım."