SANA: Suriye Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’nin İdlib ve Halep’teki eylemlerini kınadı

SANA haber ajansının Suriye Dışişleri Bakanlığı’ndan resmi bir kaynağa dayandırdığı habere göre bakanlık, Türkiye’nin İdlib’deki askeri varlığını kınayarak uluslararası topluma Ankara’nın ‘saldırgan tutumunu frenlemeye yönelik adımlar atma’ çağrısında bulundu.

Açıklamada, “Türkiye yönetimi, İdlib ve Halep’te ek güçler konuşlandırarark Suriye Arap Cumhuriyeti topraklarının egemenlik ve dokunulmazlığına karşı saldırgan eylemlerini sürdürüyor” ifadelerine yer verildi.

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib’deki gerginliği azaltma bölgesine Türk birliklerinin konuşlandırıldığına, ayrıca Türkiye ve Suriye ordularının arasında çatışmalar yaşandığına dair bilgiler geldiğini açıklamıştı.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı ise dünkü açıklamasında İdlib'de 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını duyurmuştu.