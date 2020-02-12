Şam: Erdoğan gerçeklerden kopuk

Suriye Dışişleri Bakanlığı, Suriye hükümet güçlerini 'her yerde' vurma uyarısında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'gerçeklerden kopuk' olduğunu söyledi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye'nin İdlib vilayetindeki krizle ilgili son açıklamalarına Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın yanıtı aktardı:

"Türk rejiminin başının yaptığı içi boş ve aşağılık açıklamalar ancak cahil olduğu kadar gerçeklikten kopuk bir kişiden gelebilir."