ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyondan Kamışlı'daki olaya ilişkin açıklama

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Myles Caggins, 'Kamışlı'da devriye gezen ABD unsurları ile Suriye Ordusu'na bağlı unsurlar arasında yaşanan arbedede silahlı çatışma çıktığını ve bir ABD askerinin hafif yaralandığını' iddia etti.

Albay Caggins, Haseke'nin kuzeyinde Kamışlı yakınlarında yaşanan olaya ilişkin açıklama yayımladı.

Caggins, "12 Şubat'ta Kamışlı yakınlarında devriye gezen koalisyon güçleri, Esed rejimine bağlı güçlerin kontrol noktası ile karşı karşıya geldi. Koalisyon güçlerinin defaatle uyarı ve gerginliği azaltma girişimleri sonrasında devriye birliği kimliği belirsiz kişilerce küçük silahlarla düzenlenen bir saldırıya uğradı. Koalisyon askerleri kendilerini savunmak üzere saldırıya karşılık verdi. Gerginlik düştü ve olay soruşturuluyor. Koalisyon devriyesi üslerine geri döndü" ifadelerini kullandı.

Caggins, daha sonra yaptığı bir açıklamada ise "Kamışlı olayında bir ABD askeri, ekipmanını kullanırken küçük yüzeysel bir sıyrıkla yaralandı. Asker görevine geri döndü" bilgisini paylaştı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, olaya ilişkin geçtiği haberde, ABD güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin öldüğü ve birinin yaralandığını bildirmişti.