Rusya: ABD askerleri Kamışlı'da halka ateş açtı, biri çocuk 2 sivil öldü

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi, Suriye’nin Haseke bölgesindeki Harbat-Hamo köyünde ABD askerlerinin halka ateş açması sonucu biri çocuk iki sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.

Rusya’nın Suriye’deki Tarafları Uzlaştırma Merkezi Başkanı Yuriy Borenkov, bugünkü basın toplantısında, Kamışlı kentinin yakınlarında Suriyeli askerlerin, güzergahından sapan ABD askeri devriyesini durdurduğunu açıkladı.

Bunun üzerine ABD askerleri ile yerel halk arasında çatışmanın çıktığı ifade edildi.

ABD askerlerinin halka ateş açması sonucu 14 yaşındaki bir erkek çocuk dahil iki sivilin öldüğünü aktaran Borenkov, olay yerine gelen Rus askerlerin çatışmayı durdurup ABD konvoyunu bulunduğu üsse çıkardığını kaydetti.

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyondan olaya ilişkin yapılan açıklamada, 'Kamışlı'da devriye gezen ABD unsurları ile Suriye Ordusu'na bağlı unsurlar arasında yaşanan arbedede silahlı çatışma çıktığını ve bir ABD askerinin hafif yaralandığını' iddia etmişti.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA ise olaya ilişkin geçtiği haberde, ABD güçlerinin açtığı ateş sonucu bir sivilin öldüğü ve birinin yaralandığını bildirmişti.