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02:08 13 Şubat 2020
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    Mehmet Perinçek: ABD, Türkiye’yi Rusya ve Suriye ile kafa kafaya çarpıştırmak istiyor

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    Ortadoğu
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    İdlib krizini değerlendiren siyaset uzmanı Mehmet Perinçek, bölgede yaşanan trajedinin ABD’nin provokasyonu sonucu olabileceğini belirtti.

    ‘Vestnik Kavkaza’ dergisine konuşan Mehmet Perinçek, Türkiye, Rusya ve Suriye’nin hem İdlib hem de Fırat’ın doğusundaki teröristlere karşı mücadeleye katılarak ulusal çıkarları temelinde hareket ettiğini söyledi.

    Üç ülkenin eylemlerinin, birbirine karşı değil, ortak çıkarlar için mücadele olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Perinçek, bu anlamda Türkiye’nin sadece Fırat’ın doğusunda değil, İdlib’deki terörist hücrelere karşı aktif çaba göstererek bu anlamda Rusya ve Suriye’ye yardım etmesi, Rusya’nın da sadece İdlib’de değil Fırat’ın doğusundaki teröristlere karşı aktif olarak yer alması gerektiğini kaydetti.

    ABD’nin Ortadoğu planının çöktüğünü ve savaşı neredeyse kaybettiğini ve şimdi Washington’un üç ülkeyi birbirine çarpıştırmanın yollarını aradığını vurgulayan Perinçek, Astana sürecinin büyük başarılar elde ettiğini, bunun en parlak örneğinin Soçi memorandumu olduğunu söyledi.

    Bu bağlamda ABD’nin, Türkiye’nin Rusya ve Suriye ile ilişkilerine zarar vererek imajını kurtarmaya çalıştığını anlatan uzman, ABD’nin provokasyonlara başvurarak Rusya ve Suriye’yi Türkiye ile kafa kafaya çarpıştırmaya çalıştığını kaydetti.

    Bu provokasyonlar önündeki tek engelin, Ankara ve Şam arasında doğrudan iletişim olabileceğini dile getiren Perinçek, Türkiye’nin Suriye ile doğrudan iletişim kurması gerektiğini, bu iletişimin yokluğunun Ankara’nın en büyük hatası olduğunu vurguladı.

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    Etiketler:
    Suriye Sürecinde Türkiye-Rusya İlişkileri, Türkiye-Rusya ilişkileri, Soçi Mutabakatı, İdlib, Mehmet Perinçek, Suriye, Rusya, Türkiye, ABD
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