İdlib Valisi: Bölgenin büyük kısmı kontrolümüz altında

İdlib’e vali olarak atanan ve şehrin merkezinin militanların kontrolünde olması nedeniyle Hama’da bulunan Sadun, bugünkü basın toplantısında, “Bugün hükümet bölgenin yarısından fazlasını kontrol ediyor” dedi.

Sadun, İdlib bölgesinin hükümetin kontrolü altında olmayan kısmında yaklaşık 1.3 milyon insanın yaşadığını, 40 bini yabancı yaklaşık 70 bin militanın yer aldığını da sözlerine ekledi.