BM liste yayımladı, Netanyahu 'Bu kurum taraflı, aynı zamanda etkisiz de' dedi

Netanyahu sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bizi boykot eden, boykot edilecektir. Bu kurum (BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği), taraflı, aynı zamanda etkisiz de. Örgüt insan haklarına önem vermeye çalışmak yerine İsrail'in itibarını zedelemeye uğraşıyor" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu ayrıca son yıllarda ABD eyaletlerinin çoğunda, İsrail'i boykot etmeye çalışanlara karşı kararlı davranılmasını öngören yasaları desteklediklerini aktardı.

BM, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren İsrail merkezli ve uluslararası firmaların listesini yayımlamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayımladığı yeni raporda, 94'ü İsrail, 18'i diğer ülkelerden toplam 112 firmanın yer aldığı bir liste paylaşılmıştı.

Uluslararası şirketler arasında listede, ABD'den dünyaca ünlü "Airbnb Inc", "Expedia Group Inc", "Motorola Solutions Inc", "TripAdvisor Inc", "General Mills Inc" ve "Booking Holdings Inc" yer alıyor.

Listede, ayrıca Hollanda'dan "Booking.com", "Kardan N.V", "Altice Europe N.V" ve "Tahal Group International", İngiltere'den "JC Bamford Excavators Ltd", "Opodo Ltd" ve "Greenkote P.L.C", Fransa'dan "Egis Rail", "Egis S.A" ve "Alstom S.A" ve Lüksemburg'dan "eDreams ODIGEO S.A" ve Tayland'dan da "Indorama Ventures P.C.L" bulunuyor.