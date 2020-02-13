Kerkük'te ABD askerlerinin bulunduğu üsse füze saldırısı

Iraklı ve ABD'li güvenlik kaynaklarından aktaran AFP haber ajansı, IKBY'ye bağlı Kerkük'te yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu K1 askeri üssüne füze saldırısı düzenlendiğini bildirdi.

Saldırıda ölen ya da yaralananların olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Kerkük ilinin 15 kilometre kuzeybatısında yer alan üs, ABD askerlerinin yanı sıra Irak yönetimine bağlı federal polis ve terörle mücadele ekiplerine de ev sahipliği yapıyor.

Üsse 27 Aralık'ta düzenlenen saldırıda bir ABD'li askeri personel hayatını kaybetmişti.

Washington, olaydan Haşdi Şabi'ye bağlı Irak Hizbullahını sorumlu tutmuştu.

ABD güçleri, saldırıya yanıt olarak Suriye-Irak sınırında bir hava saldırısı gerçekleştirmiş ve 25 Irak Hizbullahı mensubu yaşamını yitirmişti.