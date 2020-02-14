Suriye devlet televizyonu: Şam hava sahasına giren düşman hedefler vuruldu

Suriye devlet televizyonu, başkent Şam semalarında hava sahasına giren 'düşman hedeflerin' Suriye hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi. Ülkenin resmi haber ajansı SANA ise, "Düşman füzeleri işgal altındaki Golan'dan geldi" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Suriye hava savunma sistemlerinin, Şam hava sahasına giren hedefleri vurduğu anlar gözler önüne seriliyor.

Syiran Air Defence active over Damascus. Multiple airstrikes reported. Most likely usual weekly Israeli AF raids.. pic.twitter.com/ffXCEZtjWb — Aldin 🇧🇦 (@aldin_ww) February 13, 2020

​Olayda can ya da mal kaybının olup olmadığı henüz netleşmiş değil.

BREAKING: VIDEO- Syrian Air Defense system intercepts hostile target above #damascus pic.twitter.com/sdMBeIGkig — AS-Source News (@ASBreakingNews) February 13, 2020

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, saldırının Suriye'nin güneybatısında kalan, İsrail işgali altındaki Golan Tepeleri'nden geldiğini bildirdi.

Konuya ilişkin Suriye Savunma Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, "23.45'te işgal altındaki Golan'dan gelen düşman füzelerine Suriye hava savunma sistemleri karşılık verdi ve onlardan bazıları hedefine ulaşamadan düşürüldü" ifadeleri yer aldı.

مصدر عسكري: في تمام الساعة / 23.45/ تم رصد صواريخ معادية قادمة من فوق الجولان المحتل وعلى الفور تعاملت معها منظومات دفاعنا الجوي و أسقطت عدداً منها قبل الوصول إلى أهدافها. — وزارة الدفاع السورية (@mod_gov_sy) February 13, 2020

​Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli Al Hadath ajansına göre ise, saldırının Lübnan topraklarından düzenlenmiş olduğu iddiası ortaya konuluyor.

#سوريا — مصادر الحدث: الغارات على مطار دمشق الدولي نفذت من الأجواء اللبنانية — الحدث (@AlHadath) February 13, 2020

Henüz doğrulamayan bazı iddialara göre ise, saldırının hedefinde Uluslararası Şam Havalimanı yakınlarında bulunan mühimmat deposu vardı.

Reports are suggesting an ammunition depot at #Damascus Intl. Airport was the target. #Syria — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 13, 2020

​Rusya Savunma Bakanlığı, geçen hafta cuma günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin Şam'a yönelik 6 Şubat'ta düzenlediği hava saldırısında, 172 kişiyi taşıyan bir yolcu uçağını tehlike altına soktuğunu ve uçağın Rusya'nın Hmeymim'deki askeri hava üssüne inmek zorunda kaldığını bildirmişti.

Airbus A320 With 172 Passengers On Board Nearly Hit By Syrian Air Defense During Israeli Raid: https://t.co/Pkh3olMaR0 pic.twitter.com/zSN11fR1kY — The Aviationist (@TheAviationist) February 7, 2020

​Ayrıntılar geliyor...