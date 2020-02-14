İsrail Suriye'yi vurdu, Netanyahu 'Belki de Belçika Hava Kuvvetleri yapmıştır' dedi

İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyen eylemlerini üstlenmeme politikasına, Netanyahu düzey atlattı. Suriye'ye perşembe günkü füze saldırısıyla ilgili soru üzerine İsrail Başbakanı "Bilmiyorum, Belçika'ya sorun, belki de onlardı" dedi.

İsrail'in uluslararası hukuku çiğneyen eylemleri içinde 2011'den beri Suriye'ye düzenlediği saldırılar kalın bir cilt tutarken, Başbakan Benyamin Netanyahu saldırıları 'ne üstlen ne inkar et' politikasından yeni bir perde sahneledi.

Dün Şam havaalanı çevresinde İran silahlarının depolandığı sanılan bir bölgenin füzelerle hedef alınması, İsrail'in Suriye'ye yönelik yeni saldırısı olarak kayıtlara geçti.

Bugün bir radyo mülakatında İran'ın Suriye'de tahkimat girişimlerini engellemeye devam edeceklerini söyleyen Netanyahu, Şam'da İran destekli milisleri hedef alan saldırının gerisinde İsrail'in olup olmadığı sorusuna ise şu cevabı yapıştırdı:

"Belçika'ya sorun, belki de onlardı."

Radyo Hayfa'ya konuşan İsrail Başbakanı, Suriye'deki son saldırıyı İsrail'in düzenleyip düzenlemediği sorusuyla "Dün gece neler olduğunu bilmiyorum. Belki de Belçika Hava Kuvvetleri'ydi" diye dalga geçti.

Netanyahu "Şu ya da bu operasyon hakkında yorumda bulunmuyorum" diye ekledi.