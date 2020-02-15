Suriye ordusu Halep’in batısındaki iki köy ve bir mahalleyi kurtardı

Suriye ordu birlikleri ve Ulusal Savunma Güçleri, Halep’in batısındaki Camiyat el-Radvan mahallesi ile Urum el-Kubra ve Kafr Naha köylerini teröristlerden temizledi.

SANA haber ajansının haberine göre, Camiyat el-Radvan mahallesi ile Urum el-Kubra ve Kafr Naha köylerinde teröristlere önemli kayıplar verdiren ordu birlikleri ile ulusal savunma güçleri, ilerlemeyi sürdürüyor.

Habere göre, Suriye ordu birlikleri, Perşembe günü Urum es-Sugre ve Kafr Cuma’daki karşı saldırıları püskürttükten sonra, bu bölgede yeni bir operasyon başlattı. Suriye topçu birlikleri, Halep’in kuzeybatısında bulunan Anadan, Haraytan ve Hayyan’daki El Nusra militanlarının mevzilerini bombalamaya devam ediyor.