İran Dışişleri Bakanı Zarif: ABD ülkedeki rejimi değiştirmeye çalışıyor

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Zarif, “Trump, İran’daki rejimin çökmeye yakın olduğundan emindi. Bence yanılıyor, sadece rejim değişikliğiyle ilgili değil, yapmaya çalıştıkları her şey konusunda yanılıyorlar. İran rejimi gerçeğini kabul etmek zorundalar” dedi.

ABD ile müzakereler konusuna değinen Zarif, bunun bir başlangıç olarak değil, ABD’nin müzakere masasına dönüşü olarak değerlendirilebileceğini belirterek, “Nisan 2018’e kadar her üç ayda bir müzakere masasına oturuyorduk” ifadelerini kullandı.

Zarif, İran ve ABD arasında daha önce nükleer müzakereler olduğunu hatırlatarak “Konuştuğunuz şeyler hakkında konuşmanın bir anlamı yok. Aynı at için iki kez ödeme yapmıyorsunuz” şeklinde konuştu.