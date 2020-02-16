Ruhani’den Türkiye'ye çağrı: Soçi mutabakatından vazgeçilmemeli

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye yönetimine seslenerek Suriye konusunda imzalanan Soçi Mutabakatı'ndan vazgeçilmemesi gerektiğini, ayrıca Suriye çözüm süreci ile ilgili müzakerelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

İdlib’de tarafların arasındaki gerginlik giderek tırmanırken İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Türkiye yönetimine seslenerek Soçi Mutabakatı'ndan vazgeçmeme çağrısı yaptı, Suriye çözüm süreci ile ilgili müzakerelerin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

Basın mensuplarına konuşan Ruhani, “Bize göre, Soçi Mutabakatı'ndan ve sürecinden vazgeçmemeliyiz. Türkiye yönetiminin, birlikte imzalamış olduğumuz anlaşmalara saygı göstermesini çok isterim” dedi.

Ruhani, “Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, tüm toplantılarda iki şeye açıkça vurgu yapmıştı, ilki Suriye’nin toprak bütünlüğü, ikincisi de ülkenin tüm topraklarının Suriye yönetiminin kontrolünde olması gerektiği" ifadelerini kullandı.

'Astana formatındaki çözüm müzakerelerinin devam etmesini umuyoruz'

Ruhani ayrıca Astana formatındaki müzakerelerin devam edeceği yönündeki umudunu dile getirerek, bir sonraki İran'da yapılacak olan Rusya, İran ve Türkiye'nin arasındaki Suriye konulu zirvelerin devamını da beklediğini ifade etti.

İran’dan daha önce, İdlib’de giderek tırmanan gerginlik bağlamında Türkiye ve Suriye arasındaki diyaloğa yardımcı olmaya hazır olduğu yönünde açıklama yapılmıştı.