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19:59 16 Şubat 2020
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    Rus general, Suriye’nin kuzeyinde ABD’li askerlerle Suriyeliler arasında yaşanan gerginliği anlattı

    © AP Photo /
    Ortadoğu
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    Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye’deki koordinasyon merkezinin komutanı Tümgeneral Yakov Rezantsev, Suriye’nin Haseke vilayetinde ABD’li askerler ile yerli halk arasında meydana gelen ve bir gencin hayatını kaybettiği gerginliğin detaylarını anlattı.

    Basın mensuplarına olayla ilgili açıklamalarda bulunan Rezantsev, Suriye’nin Haseke vilayetinde, Kamışlı yakınlarında bir geçiş kontrol noktasında ABD’li askerler ile yerli halk arasında meydana gelen ve 14 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiği gerginliğin ayrıntılarını anlattı.

    Geçen çarşamba Suriye'nin Haseke bölgesinde Kamışlı yakınındaki Harbat-Hamo köyünde bulunan geçiş kontrol noktasında Suriyeli askerler, güzergahlarından sapan ABD’li askeri konvoyu durdurmuş, ABD’li askerlerle Suriyeliler arasında yaşanan tartışmayla gerginlik iyice tırmanmış, Amerikalılar Suriyeli sivillere ateş açmıştı. Olayda 14 yaşındaki Faysal Halid Muhammed hayatını kaybetmişti.

    Rusya Savunma Bakanlığı, ABD’li askerlerle yerli halk arasında yaşanan gerginliğin olay yerine gelen ve Amerikan konvoyunu oradan çıkararak üslerine gönderen Rus askerlerinin sayesinde yatıştığını açıkladı.

    ‘ABD’li askerlerin yasadışı hareket etmeleri sonucu meydana geldi’

    Tümgeneral Rezantsev’in anlattıklarına göre ‘olay, uluslararası terörle mücadele koalisyonu mensuplarının yasadışı hareket etmeleri sonucu meydana geldi’, Amerikalıları geçiş kontrol noktasında durduran Suriyeli askerler, Harbat-Hamo köyünden geçişlerini engellemeye çalıştı.

    Rus general, “Ancak askerler, önceden planlanan güzergahtan 3.5 kilometre saparak tüm anlaşmalara aykırı olarak bir yerleşimin içinden geçmeye karar verdi ve bu, yerli halkın memnuniyetsizliğine yol açtı” diye konuştu.

    ‘Halka küçük düşürücü davranışlar sergilediler’

    ABD’li askerlerin ‘yerli halka yönelik küçük düşürücü davranışlar sergilediklerini’ anlatan Rezantsev, “Koalisyonun araçlarından biri yol kenarında sıkıştı, diğeri ise arızalandı. Sözlü tartışma sonrasında rastgele ateş edildi” ifadelerini kullandı.

    ‘Olay, gelen Rus askerlerin sayesinde yatıştı’

    İstenmeyen ABD’li askerleri protesto etmek için aynı gün yaklaşık bin kişinin toplandığını ve gerginlik yaşanmadan önce ilk aşamada toplananların silahsız kadın, çocuk ve yaşlılar olduklarını aktaran Rezantsev, ABD’lilerin Rus askerlerden yardım istediklerini vurguladı:

    “Yerleşimi terk etmeleri için bizden yardım istediler. Olay yerindeki gerginliğin yatıştırılması için Rus askerler geldi. Durumu düzetmeye yönelik eylemlerimize ve önerilerimize uyuldu.”

    ‘Köyün içine girmedikleri için şanslılardı’

    © AP Photo / Maya Alleruzzo
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    ABD’lilerin köyün içine girmedikleri için şanslı olduklarını, içine girmeleri halinde çıkarılmalarının zor olacağını söyleyen Rus general, sözlerini şöyle sürdürdü:

    “Amerikalıların yaptıkları konusundaki değerlendirmeyi yöneticilerine bırakalım, fakat biz, bu tür eylemlerin neye yol açtığını görüyoruz. Bu nedenle pek de doğru davranmadıklarına inanıyorum.”

    ‘Suriyeliler sadece militanlardan değil Amerikan işgalinden de çekiyor’

    Hayatını kaybeden 14 yaşındaki gencin babası Halid Bari el Muhammed, Suriye’nin ‘sadece militanlardan değil, Amerikan işgalinden de çektiğini’ söyledi:

    “Şimdi bize açıkça saldırıyorlar. Suriyelilerin kanı dökülüyor. Ben oğlumu kaybettim. Onu niçin öldürdüler? Direnişimize devam edeceğiz.”

    ‘Faysal’ın üzerinde silah yoktu’

    Faysal’ın amcası ise, kavganın ‘Amerikalılar geçiş kontrol noktasından zorla geçtikten ve burada toplanan yerli halkın onların üzerine taş fırlattıktan’ sonra başladığını anlattı:

    “Yeğenim Faysal’ın üzerinde silah yoktu, taş, çamur ve inşaat demiri çubukları kullanıyordu. Amerikan konvoyu tarafından kalabalığa rastgele ateş açıldı. Faysal bacağından, boynundan ve göğsünden vuruldu, eve götürdüler, fakat kurtaramadılar.”

    ABD ve öncülüğündeki koalisyon güçleri 2014’ten bu yana Irak ve Suriye’de, Şam yönetiminin onayı olmaksızın IŞİD’e karşı operasyon yürütüyor. Washington terör örgütünün yok edildiğini duyursa da ‘yeniden doğmasını önlemek’ için ABD’li askerlerin Suriye’de kalmaya devam edeceği açıklanmıştı.

    Etiketler:
    Rus askerleri, Harbat-Hamo, Rusya Savunma Bakanlığı, Faysal Halid Muhammed, Kamışlı, Yakov Rezantsev, Gerginlik, Haseke, Suriyeliler, ABD askerleri, Suriye, Rusya
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