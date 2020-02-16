Koalisyondan Bağdat’taki ABD üssüne yönelik füze saldırısı ile ilgili açıklama

Bağdat'taki korunaklı Yeşil Bölge'de yer alan koalisyon güçlerinin üssüne füze düştüğünü açıklayan Caggins, saldırı sonucu herhangi bir can kaybının yaşanmadığını belirtti.

Twitter’dan yaptığı paylaşımla füzenin yerel saatle 03.24'te 'Kökten Kararlılık' operasyonunu yürüten askerlerin bulunduğu üsse düştüğünü doğrulayan Caggins, "Düşen füze büyük değildi ve herhangi bir can kaybına yol açmadı. Saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor" ifadelerini kullandı.

The Coalition confirms small rockets impacted the Iraqi base hosting @CJTFOIR troops in the International Zone, Feb. 16 at 3:24 a.m. (Iraq Time). No casualties. Investigation ongoing. Follow @OIRSpox & @SecMedCell for updates. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) February 16, 2020

​Bu sabah erken saatlerde ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği yakınına bir Katyuşa füzesinin düştüğü ve elçilikte acil durum sirenlerinin aktif edildiği duyurulmuştu.