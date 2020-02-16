Nasrallah: Trump'ın 'Yüzyılın Anlaşması' barış planı, Lübnan topraklarını hedefliyor

Nasrallah, televizyon konuşmasında, Trump'ın barış planının Filistinlilerle istişare edilmeden hazırlandığı için bir anlaşma sayılmadığını, Filistin meselesini tasfiye etmek üzere Trump tarafından kabul edilen bir İsrail planı olduğunu belirtti.

Planın Filistinli mültecilerin Lübnan'a yerleştirilmesi ile işgal altındaki Lübnan topraklarını hedeflediğini vurgulayan Nasrallah, bunun Lübnanlılar tarafından kabul görmediğini ifade etti.

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Barış planı kapsamında Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.