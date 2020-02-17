Suriye medyası: Suriye Ordusu Halep'in kontrolünü tamamen ele geçirdi

Suriye SANA Haber Ajansı ile Suriye devlet televizyonunun aktardığı haberlere göre Suriye Ordusu (SAA) Halep'in kontrolünü ele geçirdi.

Haberlerde, bölgedeki terörist kuvvetlerin, Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin operasyonları sonucunda Halep'ten çekildikleri bilgisi geçildi.

Halep'in kontrol altına alınmasının ardından ise kentte çok sayıda kutlama ve destek gösterisi düzenlendiği görüldü.